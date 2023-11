Nie wiem czy wy sobie zdajecie Polacy, co będzie w chwili wjazdu choć jednego rosyjskiego czołgu:



1. Podobnie jak na Ukrainie wartość waszych nieruchomości spadnie do nawet zaledwie kilkunastu %

2. Jeśli mieliście takowe, stracicie większość złotówkowych oszczędności. Złotówki nie podżyruje Deutsche Bank, tak jak zrobił to Narodowy Polski Bank za hrywnę.

3. Bezrobocie wzrośnie do kilkudziesięciu % procent. Uciekną zagraniczne inwestycje.

4. Traficie na listę WKU do wysyłki do okopu.