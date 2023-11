W świetle skali korupcji, jaką tam mają i co ostatnio wychodzi, to nazwę kraju dobrze by było zmienić na Ukradlina.



To się w głowie nie mieści, że np. odkrywają, że jakiś chłop ma 20 domów, 4 luksusowe auta i miliony dolarów w gotówce. To, że takie wały przechodzą w ogóle, świadczy o skali tego procederu.



A najlepsze jest to, że ta korupcja kwitnie w najlepsze nawet w trakcie wojny. Bogata młodzież jeździ Pokaż całość