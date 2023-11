Przed Barbórką branża nie ma jednak powodów do świętowania: wydobycie i zapotrzebowanie na polski węgiel spada szybciej niż zakładano, koszty fedrowania rosną, podobnie zresztą jak przykopalniane zwały, co zbliża nas do znanej z nie tak odległych czasów sytuacji, gdy trzeba było dopłacać do interesu