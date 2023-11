To jest w Policji normalna rzecz:

- Jak oni się pomylą w dokumentach to jest to zawsze (OCZYWISTA POMYŁKA) i sprostowanie telefonicznie jeżeli zagrożę skargą go KMP Warszawa :)

- Jak Ja się pomylę w dokumentach to przeważnie jest ich strony to: wstrzymanie postępowanie, pismo ponaglające z "groźbą" wstrzymania decyzji lub wydania decyzji niekorzystnej dla Mnie.

Z urzędnikami to tylko rozmawia się na papierze lub za pośrednictwem prawnika :)

A dodatkowo: antydatowanie