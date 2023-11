Mnie zastanawia jedna rzecz. Wojsko na ćwiczeniach. Ktoś do nich strzela. Jeden z kolegów pada. A oni nie reagują. Jakby to był zielony ludzik z Rosji w stroju myśliwego, to by ich wszystkich wystrzelał.



Czy w takiej sytuacji nie powinni odpowiedzieć ogniem i zneutralizować zagrożenie? A jeśli nie mają przy sobie ostrej amunicji to rozjechać transporterem i tyle.