Czyli ona walczy o równe prawa dla kobiet i z takimi postulatami idzie do Sejmu, po czym sama przyznaje, że NIE MA takich praw, których by nie miały, a JEDYNYM problemem, który ją boli, to luka płacowa, która jak sama przyznaje, w Polsce niemal nie istnieje( - ‸ ლ )

To ja mam 2 pytania:

1. Co teraz będzie robić przez 4 lata

2. Gdzie mają mózgi ludzie, którzy ją wybrali