Patrząc na ceny prądu bez obciążeń podatkowych, nie ma w Unii niższych niż te, które płacą odbiorcy indywidualni w Polsce. Co nie oznacza jednak, że najmniej za prąd płacimy, co to, to nie. Państwo zabiera od każdej zużytej przez nas kilowatogodziny potężne kwoty w podatkach. Największe w Europie, n