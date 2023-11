no to by było tyle na temat dbania o standardy w UE, mamy zajebistą żywność, zużywamy w naszym kraju prawie najmniej substancji czynnych na hektar ale zboże z ukrainy to super jest i smacznego nam życzą. #!$%@? absurd. Zajęli by się na poważnie kontrolą gówna które dodawane jest do żarcia. Szczucie na rolnika jest jednak łatwiejsze no bo przecież to on wszystkiemu winny.