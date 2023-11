Tak swoją drogą, ja najbardziej czekam, aż w końcu przejdą z OpenGL na Vulkana. OpenGL od lat nie jest rozwijany, przez co do Eevee nie można dodać obsługi śledzenia promieni (tej samej co w nowych grach). Eevee Next (planowane na 4.1 w marcu) dalej będzie obsługiwać tylko protezę, jaką jest screen space reflections. Obsługa monitorów z HDR-em na Windowsach też musi poczekać na Vulkana (w 4.0 dodano ja do Mac-ów).