Tydzień temu (7.11.2023) zamówiłem w sklepie internetowym towar, który miał zostać dostarczony przez firmę UPS. Przesyłka została wysłana 8.11.2023. W chwili pisania tego tekstu jest 14.11.2023, a przesyłki nie otrzymałem, śledzenie przesyłki nie działa, nie ma kontaktu ani do kuriera ani do lokalnego magazynu (Kraków), kontakt z BOK ogranicza się do "przepraszamy, na pewno zaraz będzie", nie da się złożyć reklamacji na ich stronie bo pisze że "musi minąć co najmniej 24h od ostatniej aktualizacji". Gdyby to była tylko moja sytuacja, to cóż, zgubiona paczka i tyle. Patrząc jednak na ich profil FB, to jest zalew komentarzy z których wyłania się obraz totalnej niekompetencji i skrajnego olewania klientów.