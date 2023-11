Jeśli chodzi o ten piękny kraj za naszą wschodnią granicą, to można by tam aresztować wszystkich deputowanych, ministrów, szefów wojskowych i policji, radnych, urzędników i celników. WSZYSTKICH i byłoby to słuszne, bo każdy ma za uszami więcej niż gruby przestępca w PL. Jeśli słyszymy u nas że kogoś tam zatrzymali, to tylko dlatego że nie chciał się z kimś podzielić, był niewygodny albo jego protekcja się skończyła. Tyle.