Tak tylko przypomnę najbardziej znienawidzony przez mnie znak drogowy. Informuje on, że w razie stłuczki ze zwierzęciem, skarb państwa będzie miał Was w dupie. Możecie się co najwyżej sądzić. Podobno nawet ktoś czasem wygrał. Znalazłem nawet wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie (ale koleś wygrał bo nie było tam "ograniczenia prędkości"). Jednak kto by miał czas i pieniądze na wieloletnie boje w sądzie?