Ech, słuchałem na Al-Jazeera co mówili szejk Kataru i przywódca Iranu - jacy to oni nie szlachetni, chcą tylko dobra biednych ludzi. No normalnie gołąbki pokoju.



A przy okazji zniszczyć Izrael i zerwać więzy z USA.



Czasem brakuje mi na takich spotkaniach przedstawicieli zwykłych ludzi, którzy mieliby prawo powiedzieć co myślą.