No proszę, skoro sam Kryszak stwierdza, że to "śmiech na sali", oznacza to że polsat już kabareciarzy nie potrzebuje bo sam jest od nich bardziej zabawny, recenzja wystawiona przez nie byle kogo.

Chociaż z drugiej strony, nie pamiętam żebym się kiedykolwiek uśmiał z czegoś co powiedział ten pan.. podobnie jak i jakikolwiek inny kabareciarz.