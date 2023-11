Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie można było krytykować ZSRR a za chociaż wspomnienie o zbrodni Katyńskiej miało się poważne problemy. Jak widać wracamy do tego co było. Co prawda ci ze wschodu przyjechali do nas na czołgach i siłą wzięli co chcieli. Tych z zachodu sami wpuściliśmy za aquaparki i montownie. Jeden plus, że ci europejscy nie mordują i jest co do gara włożyć, kręgosłupy ludziom próbują łamać tak samo.