W sumie to przyłączenie Ukrainy do UE to nie taki głupi pomysł. Zachodnia Europa poczuje na własnej skórze czym jest dziki wschód bo my byliśmy tylko preludium ( ͡ ° ( ͡ ° ͜ ʖ ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ʖ ͡ ° ) ͡ ° )