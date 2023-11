Czyli o co chodzi, ze mezczyzni maja prawo dominowac nad kobietami w sportach za to ze sa silniejsi, i do podgladania dziewczyn w przebieralni, a sprzeciwianie sie temu to "transfobiczne klamstwa i nienawisc"?



No dobrze, rozumiem ideologie wedlug ktorej dzielenie sportow na osobne ligi umozliwiajace wygranie osobom ktore sa statystycznie slabsze, np. kobietom, to oszustwo, bo umozliwia wygranie osobom ktore na to nie zasluguja, a dodatkowo promuje stereotypowe myslenie. Tak samo jakby Pokaż całość