To przykre, że żyjemy w kraju w którym tak na prawdę za to że nie podało się nowego adresu zamieszkania trafia się do więzienia.



1. Czy przed zamknięciem w zakładzie karnym, byłaś zatrudniona na etacie? jeżeli tak to czy przywrócili Cię do pracy, czy pracodawca złożył Ci wypowiedzenie?

2. Jak często miałaś wizyty rodziny oraz czy była możliwość wizyt "małżeńskich" tzn sam na sam z mężem lub partnerem w osobnym pomieszczeniu.

3. Pokaż całość