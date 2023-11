- hjuston mamy problem

- tu hjuston przyjalem, co jest problemem odbior

- domysl sie odbior

- tu hjuston, powtarzam co jest problemem?

- niewazne, bez odbioru.



O godzinie 21:37 czasu boston masecziusets doszlo do eksplozji na pokladzie iss, wszyscy astronauci zgineli, na razie nie wiadomo co bylo przyczyna tragedii ale specjalisci z nasa podejrzewaja ze winne jest przeciazenie sieci zasilania spowodowane nadmiernym uzywaniem wyposazenia stacji przez jednego lub wiecej czlakow zalogi