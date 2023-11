Czy polska będzie blokować wejście Ukrainy do czasu całkowitego usunięcia z Ukrainy wszystkich symboli nazistowskich/banderiwskich , zaprzestania gloryfikiwania tego mordercy w przestrzeni publicznej oraz zaprzestania nauczania kłamstw na jego temat oraz polskiej historii w swoich szkołach? Czy polska będzie blokować wejście Ukrainy do UE do czasu ekshumacji polskich ofiar Rzezi Wolynskiej? Czy będzie blokować dopóki olbrzymi problem dla naszego rolnictwa, mleczarstwa i wielu innych sektorach naszej gospodarki nie zostanie w pełni zabezpieczony Pokaż całość