Dziwić się, że coraz więcej gejów czy bi chce oderwania się od transów i innych queerów...



L, G, B to orientacja, kwestia biologiczna, zaś T, Q oraz pozostałe twory to zaburzenia tożsamości, przeczące faktom biologicznym; co jakiś zwykły facet, który lubi dorosłych mężczyzn, może mieć wspólnego z takimi osobami, jak ze znaleziska czy z tego obrazka niżej?