"Premier Donald Tusk traktuje rządowe samoloty jak podniebną taksówkę. Od listopada 2007 roku do marca 2011 roku latał rządowym samolotem do i z Gdańska 175 razy - ustalił "Wprost". Tygodnik pisze, że weekendy premiera trwają często od piątku do poniedziałku, a szef rządu potrafi latać z Sopotu do stolicy kilka razy w tygodniu.



Jak pisze "Wprost", jako premier Tusk korzystając z różnych środków transportu odbył co najmniej 285 podróży z Warszawy do Pokaż całość