widać wpływy narodu wybranego skoro, zapraszają skorumpowany kraj, dziki, do tego podczas wojny xd, chyba że to zasłona dymna i po prostu chodzi aby żełeński przystąpił do rozmów pokojowych, bo skoro sam nie chce to ktoś go musi zmusić a to oznacza że musiał by oddać wschodnie rejony ukrainy - kacapom. Coś tu jest nie tak, nie wierzę że UE jest tak głupie żeby zapraszać ten kraik do UE.