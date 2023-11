Ach, zeby to bylo takie proste. Jeden z lepszych ekonomistów w historii Thomas Sowell zawsze powtarzał "There are only trade-offs." (coś za coś) Tak Eu się napełniła gazem bo ma kasę ale biednych krajów na to nie stać i były dosłownie sytuacje, że kraj transportujący LNG do Pakistanu tuż przed wyładowaniem zmieniał trasę i płynął do Niemiec, gdzie mu płacili ileś tam razy więcej ze wszystkimi tego typu skutkami: kryzysy, imigracja itp. Pokaż całość