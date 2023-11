Ja tam jak przechodzę koło maka to widzę niemal o każdej porze full ludzi w środku. Większość to oczywiście dzieciaki i to do nich jest skierowana ta "oferta". A że dzisiaj przecietny dzieciak ma kasę od rodziców to chętnych będą tabuny. No i jeszcze ci biedni chłopcy co zrobią wszystko dla swoich księżniczek to nie raz jeszcze im kupią.



Tych małolatów nie obchodzi, że dobre danie w lepszej restauracji może mniej kosztować Pokaż całość