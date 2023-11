Generator diesla jako zapasowe źródło energii to dobry pomysł jeśli potrzebujesz doładować samochód gdzieś w australijskim buszu. Jeżeli już są auta elektryczne to jakoś trzeba móc je ładować a nie zawsze świeci słońce i wieje wiatr, to nie jest ekościema a rozsądne podejście do tematu i dywersyfikacja.