Dla wszystkich inteligentnych inaczej to Izrael zneca sie nad palestyna już kilkadziesiąt lat, jakaś terrorystyczna organizacja (do któej powstania, rozwoju i finansowanie dołożył się rząd izraela) atakujac Izrael nie daje pozwolenia na mordowanie tysięcy cywili w pomniejszanych od lat stref palestyńskich którzy to gromadzili się wokół szpitali i szkół których to wszelkie konwencje genewski i inne porozumienia miedzynarodowe zabraniają atakować.