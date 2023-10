Dodawnie tych kilku słów o "tożsamości płciowej" w praktyce oznacza, że jeżeli facet się przebierze za babę i nazwiesz go facetem, to to jest mowa nienawiści. Jeżeli kobieta sprzeciwi się obecności takiego mężczyzny w szatni na basenie, to to będzie mowa nienawiści. Jeżeli wypowiesz się o tym, że nie popierasz małżeństw homoseksualnych, to będzie mowa nienawiści.



LGBT to autorytaryzm, niekończąca się walka, co widać po USA. Tam legalne są już małżeństwa homoseksualne, Pokaż całość