Pokaż całość

Odpowiedzią na pytanie kiedy powstał Sfinks jest precesja naszej planety. Pełen obrót trwa około 26 tysięcy lat (1 stopień to 72 lata). Przez trochę ponad 2 tysiące lat oś precesyjna jest skierowana w jeden z gwiazdozbiorów. W tym czasie spotykamy się nawiązaniami w sztuce i wierzeniach. Obecnie od kilkudziesięciu lat znajdujemy się erze wodnika (New Age). Wcześniej była era ryb (~150 pne - 2000) stąd nawiązania w chrześcijanstwie do ryb (apostołowie byli