Damian jest mieszkańcem Dęblina.

2 października 2023 roku wyjechał do Lublina, gdzie miał rozpocząć studia.

Po raz ostatni przyjechał do domu rodzinnego 17 października, aby spędzić weekend z bliskimi.po czym wrócił do Lublina.

Od tamtej pory kontakt z Damianem był utrudniony bardzo często n8e odbierał połączeń i nie odpisywał na wiadomości.

Po raz ostatni rodzinie udało się z nim skontaktować 26 października Damian skarżył się na przemęczenie.

