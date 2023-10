Tak właśnie wygląda w Polsce debata i omamianie wyborców. KPO był przedstawiany jako jakiś złoty deszcz euro, który ma na nas spłynąć z Brukseli. Ludzie myśleli, że to są te stare wszystkim znane dotacje, fundusze unijne, a nie żaden dług, w dodatku warunkowany tzw. kamieniami milowymi. To jest niesamowite jak jesteśmy oszukiwani. Stawiam dolary przeciw orzechom, że gdyby rzetelnie przedstawić ludziom, co musi być wprowadzone w ramach tych kamieni milowych, to większość Pokaż całość