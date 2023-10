Chwila, chwila, CHWILA! Podchodzą do niego policjanci i mówią, że jest zakaz nagrywania i fotografowania. Że jest kara aresztu albo grzywny, a później... odstępują od wystawiania mandatów (o czym sami mówią). Innymi słowy, zgodnie z tym co sami powiedzieli, audyt popełnił wykroczenie (albo przestępstwo, bo to ciężko wyczuć o co im chodzi), ale jednocześnie nie dokonują zatrzymania? XD



Drugi temat, policjant mówi, że musi wylegitymować, że w razie skargi nie ma się Pokaż całość