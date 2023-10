To nietylko znieczulica. To również efekt wyścigu, w którym fizyczne wyeliminowanie innej jednostki w jakimś drobnym ułamku polepszy sytuację życiową. Mniejsze korki w metrze, wolne miejsce w szpitalu, wolne miejsce parkingowe - dla nas, mieszkańców wsi i rozległych miast brzmi może nieracjonalnie w pierwszym momencie, ale tam ludzie obawiają się o fizyczne przetrwanie.

Stłoczenie milionów ludzi na bardzo małym obszarze powoduje, że ludzie ci nastawiają się do do siebie wrogo, aż w Pokaż całość