Informacja nieprawdziwa. Korupcja, licytacja na rozdawnictwo i dzielenie łupów w państwowych molochach nabierze jeszcze rozpędu. Tak to działa kiedy raz się rozpocznie. Politycy zauważyli, że jest już ten etap na którym można kupować wyborców za ich własne pieniądze. Co najmniej 10-15 procent poparcia dla pisuaru to elektorat zasiłkowy. Sam znam osobę, która 10 lat temu nie mogła słuchać kaczego kwakania, a teraz pierwsza leci do urny. Tusk i Czarzasty tego nie wiedzą? Pokaż całość