Umierają głównie osoby stare, żadna nowina, średnia wieku ok 80 lat. Zakładam, że na zachodzie zaszczepienie w tych grupach jest prawie identyczne, czyli ok 90%. Biorąc pod uwagę, że tamte szczepienia sprzed 2 lat w zasadzie nie mają wpływu na obecną wersję covida, to wychodzi po prostu zwykły udział proporcjonalny.