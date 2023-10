Mówił też, że mobilizacja wyborców opozycji została "przeprowadzona w sposób perfidny".

Zgadza się. To Karakan mnie zmobilizował by ruszyć dupę na wybory, bo jego dalszych rządów już znieść nie mogłem. Nie opozycja była powodem tylko to jak "rządzi" PiS i co robi z Polską, traktując ją jak własny folwark, albo i gorzej, bo normalny właściciel to myśli też o przyszłości, a nie tylko tu i teraz, a potem może się zawalić.