To przecież było wiadomo. Pis to partia populistyczna. Wszystko byle głosowali na nas. Po nas choćby potop.

Za jakiś czas jak trzeba będzie zacisnąć pasa i zabrać większość socjału, Pis przypomni wszystkim jak to było dobrze jaki oni rządzili.

Mam tylko nadzieję, że nie jest tragicznie. Tak jak w Grecji.