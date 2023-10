No i jak zwykle. Państwo sprzedało, a tępy motłoch ma problem do ludzi którzy to kupili bo hołota za darmo nie może sterczeć na cudzym terenie. Chciało się mieć linię brzegową bez płotu? No to trzeba było nie sprzedawać.



Najpierw kwik że janusz prywaciorz postawił płot, jak się tam jakiś przygłupi seba z karyną uchleją i utopi im się dziecko to znowu będzie kwik że janusz prywaciorz nie postawił znaku zakaz wstępu, Pokaż całość