Nikogo bym nie wywalał przynajmniej na razie. Wiecie jakie by było złoto gdyby Hołecka musiała chwalić rząd "fur deutschland", mówić że rude to dobre tak samo wiele razy jak mówili że złe i pokazywać zacięta minę prezesa. Ogórkowa przyjmować gości z KO i obrzucać błotem PiS. Tak wiem, nie miałby by z tym zapewne problemu ale elektorat by już całkiem zgłupiał i była by beka.