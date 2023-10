Gdyby CPK, Izera i te inne rozdmuchane projekty faktycznie by powstawały, to można by to nawet poprzeć. Niestety rzeczywistość jest taka, że to zwykłe przechowalnie dla PISowskich funkcjonariuszy, pompy ssąco tłoczące pieniądze od podatnika do partyjnej kasy. Przez 8 lat nie zdołali nawet załatwić kwestii gruntów, nie mówiąc nawet o wybudowaniu choćby budki dla portiera.