Sąd nie zgodził się z tymi argumentami. Uznał, że Kamiński musi stawić się na wezwanie i dopiero wtedy mógłby odmówić zeznań. Ponadto w ocenie sądu tezy stawiane w skardze polityka to próba polemiki z potrzebą wezwania go przez NIK, co nie leży w kompetencji świadka w postępowaniu kontrolnym.