Myślę że teraz zacznie się tam niezła wojna. Wydaje mi się że nastąpi rozpad „zjednoczonej prawicy”. Na bank Ziobro się odłączy wraz z grupą swoich posłów z nadzieją na budowanie poparcia do przyszłych wyborów.



Ciekawe czy Tusk będzie chciał wyciągać koniunkturalistów stamtąd po to żeby mieć większość do odrzucania weta Dudy.



Generalnie będzie się działo - po stronie wyłonionej większości jak i opozycyjnego PiSu.