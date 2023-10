Oni zawsze podają to w złej kolejności. Wcale nie trzeba "oddzielić państwo od Kościoła". Państwo jest oddzielone od Kościoła. Władza nie miesza się w sprawy KK, ma on dużą autonomię, nie wpływa się na nominacje biskupie.



To należy "oddzielić Kościół od państwa". Bo to Kościół jest przyssany do państwa jak taki wielki kleszcz do dupy.