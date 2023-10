Ten człowiek jest dużo większy niż Wy. Umiecie tylko lżyć i drwić, a stawiacie się wyżej. Czemu on nie zrobił tego, a czemu tamtego, interes w tym ma taki, a taki. Co zrobiliście Wy? Do czego Wam starcza odwagi? Nie ma w Was nic, dlatego nie potraficie nawet zrozumieć dobra, które jest w tym człowieku i nim kieruje, a które bierze się z wiary w to, że świat jest czymś więcej, niż Pokaż całość