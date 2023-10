Zgaduję, co PiSdy będą chcieli zrobić:



1) Długopis powierzy misję sformowania rządku w ręce Pinokia



2) Pinokio składa wniosek o wotum zaufania. W normalnym postępowaniu dostaną "takiego wała" - musi być większość w obecności co najmniej połowy posłów. Zatem zgaduję, że spróbują władować wszystkich swoich posłów, a opozycję zablokować - zatrzymać, wezwać do prokuratury lub aresztować na bezczela - cokolwiek - i w ten sposób przyklepać wotum zaufania.



3) Jeśli się nie Pokaż całość