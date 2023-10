Nagrania w restauracji "Sowa i przyjaciele" PO też nazywała jako zdobyte drogą przestępstwa. Wszystko po to, by rozmyć odpowiedzialność tych, którzy tam byli nagrani. Czemu nikt nie wspomina, że człowiek, który zajmuje się kontrolowaniem min poczynań rządu i który ma być apolityczny, wikła się w krecią robotę dla opozycji. Słowa jego orzeczeń opozycja traktowała jako kolejne gwoździe do trumny PiSu. To co zrobił to jest zwyczajne taplanie się w politycznym gównie.