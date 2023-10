W czasie pandemii cała Polska dostała zakaz wychodzenia z domu. Wprowadzono absurdalne przepisy i ludzie nie mogli wybrać się nawet na spacer do lasu. Miliony ludzi w tym okresie podupadło psychicznie przez co wpadli w depresję i inne choroby psychiczne. Nie zapomnijmy co się działo 15.10.2023!