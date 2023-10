Typowe gadanie samozwańczych intelektualistów.

Odbiór sztuki to nie tylko intencja twórcy, ale także przeżycia odbiorcy. Jeżeli dla kogoś piosenka "Every Breath You Take" to piękna ballada miłosna to tak właśnie jest. To nie matura z polskiego, żeby było jedno poprawne rozwiązanie z klucza. Odbiór dzieł sztuki to kwestia indywidualna. Nie ma dobrych i złych odpowiedzi.