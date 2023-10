Imigranci to nic złego co do zasady, ale na Boga PRZYJMOWAĆ Z GŁOWĄ. Nie jak leci, nie odpady z pontonów, tylko robić normalne "rekrutacje" na całym świecie ludzi młodych, o płci której w danym kraju członkowskim brakuje, specjalistów, wykształconych itd. z krajów możliwie bliskich kulturowo. Przecież przy sensownej polityce imigracyjnej Europa mogłaby mieć od metra Filipińczyków, ludzi z Ameryki Południowej, Wietnamczyków itd. Wtedy demografia jest OK, emerytury bezpieczne i bezpiezeństwo w miarę Pokaż całość