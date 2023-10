to tez do konca tak nie jest, patoinfluencerzy sie po prostu koncza bo sa nikim. producent juz sam nie wie tak naprawde dlaczego placi za ich zdjecia na pudelku, z twarzy to oni sa podobni do nikogo, nikt nie kupuje tak naprawde tego produktu a teraz jeszcze sa kula u nogi, szukali wymowki by sie pozegnac.